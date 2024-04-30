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Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:58 Son Güncelleme: 30.4.2024 15:49

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve İsmail Kartal açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko ve İsmail Kartal açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, İsmail Kartal ile Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.

Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.

Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve İsmail Kartal açıklaması!
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