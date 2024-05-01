Hull City’de sezonun golü Ozan Tufan’dan

Hull City'de sezon ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Championship ekibinin geçtiğimiz ay Queens Park Rangers'la oynadığı maçta Ozan Tufan'ın attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.

Ozan Tufan kazandığı ödülle ilgili, "Bu gece yılın en iyi golü ödülünü aldığım için çok mutluyum. Oy veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi Türkiye'den ve buradan destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son 1 maçımız kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapıp play-off umudumuzu taşımak istiyoruz. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Hull City formasıyla 39 maça çıkan Ozan Tufan, bu maçlarda 10 gol ve 2 asist kaydetti.

CHAMPIONSHIP'TE SON HAFTA

İngiltere Championship'te sezonun son maçları bu hafta sonu oynanacak. West Bromwich Albion'ın kaybetmesinin ardından sahasında Ipswich'le berabere kalan ve play-off şansını son haftaya taşıyan Hull City, deplasmanda Plymouth'la karşılaşacak. 6. sıradaki West Bromwich Albion'la arasında 2 puan fark bulunan Hull City deplasmanda kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek.

