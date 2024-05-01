İrfan Can Kahveci’ye yeni talip! Tam 20 milyon Euro...

Fransız basını Sport.fr'de yer alan habere göre; Stade Rennais, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine aldı.

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip. Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 45 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 12 kez de asist performansı sergiledi.