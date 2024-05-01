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Giriş Tarihi: 1.5.2024 09:49

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Erden Timur daha kararını vermedi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Erden Timur daha kararını vermedi

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde gözler Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'da olacak. Camiadan gelen bazı tepkilere kırgın olduğu iddia edilen Timur'un henüz kararını vermediği öğrenildi.

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Dursun Özbek'in ekibi de merakla bekleniyor. Tek adaylı bir seçim olma ihtimali güçlenirken, gözler de Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur'un vereceği kararda...

2 sezondur yapılan transferlerin yanı sıra takımın birlik ve beraberliğindeki önemli paylardan birine sahip olan genç yöneticinin, henüz kararını vermediği öğrenildi. Camiadan kendisine yönelik gelen bazı tepkiler sonrasında kırgın olduğu da iddia edilen Timur'un yönetime girmesi için taraftar da sosyal medyada büyük destek veriyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Erden Timur daha kararını vermedi
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