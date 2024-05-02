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Giriş Tarihi: 2.5.2024 19:15

Beşiktaş'ta Gedson ve Amartey Çaykur Rizespor maçında yok

DHA
Beşiktaş’ta Gedson ve Amartey Çaykur Rizespor maçında yok

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Gedson Fernandes ve Amartey'in sakatlıkların nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı. Ayrıca Siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'in de ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya gittiğini ve Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır."

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Beşiktaş'ta Gedson ve Amartey Çaykur Rizespor maçında yok
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