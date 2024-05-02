Borussia Dortmund’dan Mats Hummels kararı

Transferde adı Trabzonspor ile anılan Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Mats Hummels'in Alman takımındaki geleceği netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dortmund sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hummels'in performansından son derece memnun. Alman kulübü, tecrübeli stoperin sözleşmesini uzatmak için temaslarını sürdürüyor.



35 yaşındaki savunma oyuncusu da ayrıntıların netleşmesini beklerken, futbolcunun önümüzdeki sezon da Borussia Dortmund'da yoluna devam etmesi bekleniyor.

37 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Bu sezon 37 maça çıkan Mats Hummels, takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.