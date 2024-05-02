SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Varane operasyonu

Galatasaray ligde şampiyonluğa emin adımlarla yürürken, yönetim yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'la yapılan istişarelerde yeni dönemin kadrosu şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor. Maddi olarak elini rahatlatmak isteyen ve transfer görüşmelerinde kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim kararını verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın asıl planı ise; önemli bir stoper operasyonu... Sezon başında Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında Davinson Sanchez'i transfer eden yönetim, Kolombiyalı savunmacıdan çok ciddi bir gelir elde edecek gibi görünüyor. 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray formasıyla hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de yaptığı çıkış, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.

İLK HEDEF RAPHAEL VARANE

Sadece Sanchez değil, son iki transfer döneminde de gitmek istediğini kulübe bildiren Victor Nelsson'un satışı da gündemde. Galatasaray, Danimarkalı stoperden 15 milyon euro bandında bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Özellikle İspanyol kulübü Sevilla'nın Nelsson'la tekrar temasa geçtiği ve 25 yaşındaki futbolcunun da ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Galatasaray'da işte bu nedenle şimdiden yeni stoper arayışlarına başlandı. Sarı-Kırmızılı kulübün ilk hedefi, Manchester United'la bu yaz döneminde yollarını ayırması beklenen Raphael Varane. 2021'de 40 milyon euroya Real Madrid'den transfer olduğu İngiliz devinde mutsuz olan Fransız savunmacı, sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyallerini vermişti.

KAYNAK TRANSFERDE KULLANILACAK

31 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kontrattaki opsiyon maddesi henüz kullanılmadı. Galatasaray yönetimi, seçimli kongrenin hemen ardından Varane'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde. Teknik patron Okan Buruk'un da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılılar, böylece Sanchez ve Nelsson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek. (Fanatik)