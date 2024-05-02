SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yeni dinamo geliyor: Gravenberch

24. şampiyonluğa ulaşılması halinde kadroya daha rahat takviyeler yapabilecek olan Galatasaray, transfer listesini de buna göre şekillendiriyor. Sarı-kırmızılılar, transfer listesini de belirlemiş durumda. Şampiyon olması halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan, transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i aldı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin sezon sonunda Gravenberch için Liverpool'lu yetkilerle masaya oturması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla 36 maçta forma giydi.

Ajax altyapısında yetişen 2002 doğumlu genç oyuncu, merkez orta saha hattında görev yapıyor. Ön libero mevkisinde de oynayabilen 1.90 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. Sezon başında Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan Ryan Gravenberch, 11 kez Hollanda Milli Takım'ı formasını giydi. Kariyerinde 8 kupa sevinci yaşayan Gravenberch'in piyasa değeri ise 35 milyon euro. 21 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (A Spor)