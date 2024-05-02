SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech, Al-Shabab’a gidecek

Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak alınan Hakim Ziyech, Galatasaray'daki performansıyla kendisinden bekleneni veremedi. Bu sezon 20 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan Faslı oyuncu, bin 82 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolculunun milli takımdan arkadaşı olan Jawad El Yamiq, yaptığı açıklama ile Ziyech'in bir sonraki adresini açıkladı. Arriyadiyah'a konuşan Al-Wehdalı oyuncu, Hakim'in Suudi Arabistan ekiplerinden birine imza atma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Suudi basınında çıkan haberlerde ise birçok kulübün oyuncu ile temasa geçtiği iddia edildi.

AL-NASSR'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Hakim Ziyech, Galatasaray'a imza atmadan önce Al-Nassr ile görüşmüş fakat transfer gerçekleşmemişti. Suudi basınında özetle şu ifadeler kullanıldı: "Al-Shabab kulübü yönetimi, bu yaz Galatasaray'a kiralanan İngiliz ekibi Chelsea'nin kanat oyuncusu Faslı Hakim Ziyech'i transfer etmek için resmi teklifini sundu. Faslı oyuncuya iki buçuk yıl boyunca net 37,5 milyon euro maaş önerildiği öğrenildi. Daha önceki dönemlerde Hakim'in, Suudi ekiplerinden gelen teklifler nedeniyle kulüp yönetimine takımdan ayrılma isteğini bildirdiği söyleniyordu."

ASLAN KASASINI DOLDURABİLİR

Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun bedelsiz bir şekilde bonservisini alma hakkına sahip. Yönetim, birçok Suudi Arabistan takımının izlediği yıldız ismi tapusuyla birlikte kadroya katarak yaz aylarında kasasını doldurabilir. Fakat bu konuda oyuncunun isteği ve duruşu oldukça önemli bir rol oynayacak. Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olan Hakim Ziyech; Twente, Ajax ve Chelsea formalarını terletti. Ajax'ta gösterdiği performansla parlayan Hakim, 2020-21 sezonu başında 40 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olmuştu. (Akşam)