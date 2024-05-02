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Giriş Tarihi: 2.5.2024 12:41

Son dakika haberi: Al-Ettifaq açıkladı! "Galatasaray Berat Özdemir'le ilgileniyor"

Son dakika haberi: Al-Ettifaq açıkladı! Galatasaray Berat Özdemir’le ilgileniyor

Son dakika haberi: Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq Başkanı Samer AlMisehal, Galatasaray'ın Berat Özdemir ile ilgilendiğini açıkladı.

Gelecek sene de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirve performansı sergilemek isteyen Galatasaray'da kadro büyük bir revizyona uğrayacak.

İki stoper başta olmak üzere pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir. Kiralıklarla yola devam edilmeyecek.

YERLİ YILDIZLAR DA GÜNDEMDE

Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.

Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor.

ETTIFAQ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Berat Özdemir için Ettifaq'ın Başkanı Samer AlMisehal, Takvim'e açıklamada bulundu.

AlMisehal; "Galatasaray gelecek sezon için talepte bulundu. Fransa'dan Lyon ve bir MLS takımı da yine kendisini istiyor. Belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon Euro. Trabzonspor herhangi bir teklif sunmadı" ifadelerini kullandı. (Takvim)

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Son dakika haberi: Al-Ettifaq açıkladı! "Galatasaray Berat Özdemir'le ilgileniyor"
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