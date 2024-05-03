Beşiktaş’a Almanya’dan 2 yıldız birden geliyor!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer gündeminde hareketlilik yaşanıyor. Başkan Hasan Arat transfer görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitti.

İLK HEDEF MARCO REUS

Siyah-beyazlı takım, Bundesliga'nın köklü ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen iki yıldız oyuncuyu renklerine bağlamanın hedefinde. Beşiktaş'ın transferde öncelikli isminin Marco Reus olduğu iddia edildi.

Dortmund efsanesi olan Reus'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Alman yıldızı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ikna etmek için görüşme yapacak.

SAVUNMAYA HUMMELS TAKVİYESİ

Savunmaya da takviye yapmak isteyen yönetim, Dortmund'un bir diğer efsanesi olan Hummels için de nabız yoklayacak. Dortmund'dan ayrılması beklenen oyuncunun yeni tekliflere açık olacağı belirtildi. (sporx)