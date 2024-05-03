Dursun Özbek’ten Erden Timur açıklaması! Göreve devam edecek mi?

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde yeniden aday olan Dursun Özbek, listesini teslim etti. Listesini teslim eden Özbek, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Futbolda son düzlüğe geldik. Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Bütün taraftarımızı beekliyorum. Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Seçim dönemi aynı döneme denk geldi ama şu anda ilgilendiğimiz konu, konsantrasyonumuzun bozulmaması. Herkes, bu yarışta, bu konsantrasyonunun bozulmaması için çalışması. Mayıslar bizimdir. Bu mottaya uygun olarak herkesin birlikte halinde bu düzlüğü başarıyı tamamlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Erden Timur ile ilgili Özbek, "Sportif AŞ seçimden sonraki bir karar. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Ben 7 senedir birlikte çalışıyorum Erden Timur'la. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçinden sonra Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz" şeklinde konuştu.