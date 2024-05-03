Galatasaray’a transfer piyangosu! Davinson Sanchez İtalyan devine...

Ligde şampiyonluk için emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da transfer gündemi hareketli geçiyor. İtalyan devi Napoli, Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Davinson Sanchez için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

NAPOLI'DE LİSTE BAŞI



Bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyal yıldız Davinson Sanchez'in takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Kolombiyalı oyuncusunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor.



GALATASARAY: "35 MİLYON EURO"



İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Napoli, Kolombiyalı oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor. Napoli, Sanchez için Galatasaray'ın kapısını 15-20 milyon euro arasında bir teklifle çalacağı yazıldı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı. (sporx)