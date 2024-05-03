Hasan Arat'tan Nuri Şahin açıklaması: "Görüşmelerimiz sürüyor"

Almanya'da birçok önemli temasta bulunduklarını belirten Hasan Arat, "Gayet iyi geçti. Şampiyonlar Ligi'nde iki tane yarı final maçı izledik. Bayern Münih - Real Madrid ve Borussia Dortmund - Paris Saint Germain maçları. Bunun yanında önemli temaslarda bulunduk. Bu temaslarımız gerek UEFA nezdinde gerek tüm oyuncu ve hocalar nezdinde oldu. Beşiktaş için faydalı bir seyahat oldu. Akşam maçımız var. Salı günü kupa yarı final karşılaşmamız varı. Kupa hedefine giderken bir yandan da yapmamız gereken işleri yapıyoruz. Camia olarak çok ciddi bir planlama içindeyiz. Umarım arzu ettiğimiz sonuçları alırız. Oradaki temaslarımı, yönetim kurulu arkadaşlarımla da paylaşacağım. Mayıs ayının çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Adı siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçen Nuri Şahin ile görüşüp, görüşmediği yönünde gelen bir soru üzerine Hasan Arat, "Hedefimizdeki tüm kişilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"BU ÇEKİŞMENİN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçimlerle ilgili düşüncelerini de paylaşan Hasan Arat, "İmzaların toplanması bir niyettir. Saygı göstermek lazım. Yeterli sayıya ulaştığı zaman artık yorum yapılmaz. Her imza kıymetlidir. En önemlisi de o imzaların anlamıdır. Demokrasiden bahsediyor ve tüzüğü önemsiyorsak verilen imzaları dikkate almak ve reddetmemek lazım. Bu çekişmenin kimseye faydası olmaz. Aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Verilen imzaları, kimsenin küçümseye hakkı yoktur. Saygıyla karşılamak, kurallarla oynamamak lazım. İmza veren kulüpleri ben saygı ile karşılıyorum" şeklinde konuştu.