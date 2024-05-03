Hatayspor’da Volkan Demirel istifasını sundu

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel istifa kararı aldı. Genç teknik adamın istifasını yönetime sunduğu belirtildi. Volkan Demirel'le ilgili son kararı yönetim verecek.

42 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde son 4 maçını kaybeden Güney ekibi, 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alarak ateş hattında bulunuyor. Hatayspor bu sezon 15 mağlubiyet, 12 beraberlik ve 7 galibiyet elde etti.

"İSTİFA ETMEK İSTEDİM AMA OLMADI" DEMİŞTİ

Volkan Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili konuşmuştu. Demirel, "Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil" demişti.