SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine David Jurasek

Fenerbahçe, son yıllarda her yaz transfer döneminde takımın önemli bir ismini, oldukça iyi rakamlara satarak gelir elde etti. Bu transfer döneminde ayrılık ihtimali en yüksek isim olarak Ferdi Kadıoğlu ön plana çıkıyor. Başkan Ali Koç da verdiği bir demeçte, "Benim tahminim, sezon sonunda Ferdi yeni bir hikayeye yelken açacak" sözleriyle bunu doğrulamıştı. Sportif direktör Mario Branco, sol bek için ilk girişimini Karagümrüklü Levent Mercan'la yapmıştı.

YENİ ADAY JURASEK

Levent Mercan ismi öne çıkmış olsa da Fenerbahçe, opsiyonlarını hazırlamış durumda. Fenerbahçe'nin gündemine bu bölge için giren son isim David Jurasek oldu. Çek futbolcu kariyerinde başarı basamaklarını hızla tırmandı. 2021- 22 sezonunun devre arasında Mleda Boleslav'dan Slavia Prag'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, o sezon adı UEFA listesinde yer almadığı için Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesinde oynamamıştı.

SEZON BAŞINDA SAKATLANDI

Slavia'da 55 maçta 3 gol, 15 asistlik performansıyla parlayan Jurasek, bu sezonun başında 14 milyon Euro'ya Benfica'ya imza attı. Grimaldo'nun yerini doldurması için transfer edilen başarılı oyuncu, yeni takımında yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybetti. Çek savunmacı ocak ayında Hoffenheim'a kiralandı.Hücum yönü çok güçlü olan, isabetli ortalarıyla dikkan çeken David Jurasek, sol kanadın tamamında oynayabiliyor.

İLK HEDEF KİRALAMAK

Benfica'da teknik direktör Schmidt'in sistemine uyum sağlayamayan 23 yaşındaki sol bek, Hoffenheim'da 3-5-2'nin sol kenarında görev yapıyor. Alman ekibinin 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunsa da bunu kullanmayacağı öğrenildi. Maliyet araştırması yapan Sarı-Lacivertliler'in de ilk planının Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu kaydedildi. (Milliyet)

