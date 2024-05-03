SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş yeni başkanı bekliyor

Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz olarak gelen Mert Hakan Yandaş'ın 4 yıllık kontratı 30 Haziran'da sona erecek. Sarı-lacivertli takımda devam etmek isteyen ve yeni sözleşme bekleyen 29 yaşındaki oyuncu, isteğini yönetime bildirdi.

Haziran ayındaki başkanlık seçiminin sonucunu bekleyecek Mert Hakan, sonrasında yol haritasını çizecek. Başkan Ali Koç yeniden aday olup, devam etmesi halinde oyuncu ile 2 yıl daha anlaşmak istiyor. Bu sezon toplam 24 maçta görev alan tecrübeli orta saha sadece 1022 dakika sahada kaldı. 3 gol-6 asiste imza attı.

