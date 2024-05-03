SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino pişmanlığı

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından bu sezon da mutlaka şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle sezon başı ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Cimbom'da kadroya katılan futbolculardan birisi de İspanyol oyuncu Angelino olmuştu. 27 yaşındaki sol bek çok büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin altında kalmış ve futbolcu devre arasında Leipzig'e geri dönmüştü.

Leipzig'den ise Roma'ya kiralanmıştı. Oyuncu yeni takımının resmen vazgeçilmezi haline geldi. İtalyan ekibinin formasını 23'üncü haftada sırtına geçiren Angelino, şu ana kadar hiç bırakmadı. Futbolcunun Roma'da yakaladığı bu başarılı performans gündem oldu. (Fotomaç)