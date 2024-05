SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Flaş ayrılık! Marco Pezzaiuoli gitti

Galatasaray'da Marco Pezzaiuoli dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, 55 yaşındaki Alman futbol adamını ile yaklaşık 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörlüğü görevine getirmişti.

CAN UZUN'U ÖNERMİŞTİ

Pezzaiuoli, Galatasaray'a bu sezon Nürnberg formasıyla Bundesliga'da fırtına gibi esen ve Alman devlerini peşine takan 18 yaşındaki on numara Can Uzun'u önermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon çıktığı 30 maçta 18 gol, 3 asist yaparak değerini katlayan Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.