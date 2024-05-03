Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens, Napoli'ye bağlı
Giriş Tarihi: 3.5.2024 08:04

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens, Napoli'ye bağlı

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens, Napoli’ye bağlı

Napoli, eski yıldızı Dries Mertens'e teklif yaptı. İtalyan kulübünün yeni hocası kabul ederse, Mertens 1 yıl oyuncu sonrasında ise antrenör olarak Çizme ekibine dönecek.

Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in imzaları sonrasında gözler de Dries Mertens'e çevrilmişti. Dün yapılan ödül töreninde "Ailemle beraber burda çok mutluyum. Ama kalıp kalmayacağım henüz belli değil" diyen Belçikalı oyuncunun yaşadığı sürecin perde arkası da ortaya çıktı.

Napoli yönetimi, takımın başına getirmeyi planladığı yeni teknik heyet ile konuşup 37 yaşındaki Mertens'i 1 sezon futbolcu, sonrasında ise yardımcı antrenör olarak kullanmak istiyor. Napoli'nin, Mertens'e önerdiği teklifi yeni teknik direktör de onaylarsa yıldız on numara eski kulübüne dönecek. Aksi halde ise Galatasaray'da 1 sezon daha devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens, Napoli'ye bağlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA