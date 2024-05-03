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Giriş Tarihi: 3.5.2024 16:22 Son Güncelleme: 3.5.2024 16:30

SON DAKİKA: Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Son dakika haberleri... Hatayspor, Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatayspor Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."

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SON DAKİKA: Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
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