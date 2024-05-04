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Giriş Tarihi: 4.5.2024 17:02

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve şut çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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