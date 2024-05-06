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Giriş Tarihi: 6.5.2024

Fenerbahçe için değişim şart!

Fenerbahçe için değişim şart!

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal’dan başkan Ali Koç’a bombardıman: "Mağdur edebiyati, mağdur edebiyatı... Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet."

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış eski teknik direktörlerden Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu. beIN SPORTS'ta yorumculuk yapan 62 yaşındaki hoca, Koç başkanlığında 2018-2019'da Erwin Koeman'ın ardından oturduğu teknik adamlık koltuğundan bir sonraki sezon neden ayrıldığını da anlattı. Yanal, "İşime karışılmaya başlandı. Buna asla izin veremezdim. Çünkü teknik direktörün işine karışıldığı zaman, başarılı olunursa başkan ve yönetim bunu kendi üzerine alıyor. Başarısız olunduğunda da suçlu hoca oluyor. F.Bahçe'de başkanın, teknik direktör ve oyunculardan, oyunun kahramanlarından rol çalmaması lazım. Onların işine saygı göstermeleri gerekir" dedi.

'G.SARAY YÖNETİMİ, HOCASINA KARIŞMIYOR'
Galatasaray'ın, hocasının işine karışmadığını da belirten Yanal, "Lider kim? Okan Buruk… F.Bahçe'de baktığımızda kim? Ali Koç… Yönetim planını programını yapar, inandığı hocayı takımın başına getirir. İyi yönetimler, liderliği hocasına bırakır" ifadelerini kullandı. Ayrıca başkan Ali Koç'a da tepki gösterdi: "Mağdur edebiyati, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet."
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Fenerbahçe için değişim şart!
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