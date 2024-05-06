Fenerbahçe için değişim şart!

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış eski teknik direktörlerden Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu. beIN SPORTS'ta yorumculuk yapan 62 yaşındaki hoca, Koç başkanlığında 2018-2019'dada anlattı. Yanal, "İşime karışılmaya başlandı. Buna asla izin veremezdim.Başarısız olunduğunda da suçlu hoca oluyor. F.Bahçe'de başkanın, teknik direktör ve oyunculardan, oyunun kahramanlarından rol çalmaması lazım. Onların işine saygı göstermeleri gerekir" dedi.Galatasaray'ın, hocasının işine karışmadığını da belirten Yanal, "Lider kim? Okan Buruk… F.Bahçe'de baktığımızda kim? Ali Koç… Yönetim planını programını yapar, inandığı hocayı takımın başına getirir.ifadelerini kullandı. Ayrıca başkan Ali Koç'a da tepki gösterdi: "Mağdur edebiyati, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet."