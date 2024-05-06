Ferdi Kadıoğlu, dil öğrenmeye başladı bile! Napoli ile anlaştı iddiası...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertliler'e veda etmek için artık gün sayıyor. 24 yaşındaki sol bek, İtalyan basınının iddiasına göre; Napoli'yle anlaştı ve İtalyanca derslerine başladı.

Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli'nin yanı sıra Arsenal, Leverkusen ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu. Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.