Şampiyonluk resitali!

Son haftalardaki formu ile yıldızlaşan Hakim Ziyech dün de taraftarı önünde fileleri sarstı.Bununla da yetinmeyen yıldız oyuncu, sonrasında bir kez daha ceza sahası dışından Sivas'ı avladı. Ligde sahaya çıktığı son 4 maçında da gol katkısı veren 31 yaşındaki oyuncu; Alanya, Adana Demir ve Sivas (2) maçlarında skor katkısı verirken Pendik müsabakasında ise asist yaptı.Ziyech dün 5. kez ceza sahası dışından rakibini avlarken 2010-11'den bu yana G.Saray forması ile ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncular arasına adını yazdırdı.Selçuk İnan 2011/12Hakim Ziyech 2023/24Wesley Sneijder 2016/17Wesley Sneijder 2014/15Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Hakim Ziyech de soyunma odasının yolunu tuttu. G.Saraylı oyuncular ise tribünlere giderek zaferi kutlamak için pozisyon aldı. Ancak tribünlerde Hakim Ziyech sesleri vardı.Aslan'ın yıldızı Mauro İcardi şampiyonluk için artık geri sayımda olduklarını söyledi: "Rakibimizi (F.Bahçe'yi) zorlayan, zor bir rakipti. Evimizde taraftarımızın da desteği ile iyi başlayıp devamını da getirdik. Ekimden beri %100 değilim. %50 ile oynuyorum. Mayıstayız ve zafere yakınız. Hırslı ve kendini veren bir oyuncuyum. Sakatlığıma rağmen oynamak için çok çalıştım. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor ve bizi de nasıl oynayacağımıza ikna ediyor."Aslan'ın gol makinesi Mauro İcardi, dün de serisini sürdürdü. Arjantinli oyuncu forma giydiği son 7 lig maçında da gol katkısı sağlarken, bu müsabakalarda 9 gol-1 asist ile şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi. Tangocu ayrıca 20 gollü Dzeko ile de farkı açıp 23 gole ulaştı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de evinde oynadığı son 35 maçta da gol attı. Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki rekorunu egale eden Okan Buruk'un talebeleri, ayrıca iç sahadaki son 21 mücadelede de galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.