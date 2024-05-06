Şampiyonluk resitali!

HAKİMİYET ZİYECH'TE!
Son haftalardaki formu ile yıldızlaşan Hakim Ziyech dün de taraftarı önünde fileleri sarstı. Bu sezon ligdeki ilk 4 golünü de ceza sahası dışından kaydeden Faslı oyuncu, dün ilk kez ceza sahasının içinden gol sevinci yaşadı.
Bununla da yetinmeyen yıldız oyuncu, sonrasında bir kez daha ceza sahası dışından Sivas'ı avladı. Ligde sahaya çıktığı son 4 maçında da gol katkısı veren 31 yaşındaki oyuncu; Alanya, Adana Demir ve Sivas (2) maçlarında skor katkısı verirken Pendik müsabakasında ise asist yaptı.
DIŞARIDAN AVLIYOR
Ziyech dün 5. kez ceza sahası dışından rakibini avlarken 2010-11'den bu yana G.Saray forması ile ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncular arasına adını yazdırdı.
8
Selçuk İnan 2011/12
5
Hakim Ziyech 2023/24
5
Wesley Sneijder 2016/17
5
Wesley Sneijder 2014/15
HEMEN İÇERİ GİTTİ, KAPTAN GERİ GETİRDİ
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Hakim Ziyech de soyunma odasının yolunu tuttu. G.Saraylı oyuncular ise tribünlere giderek zaferi kutlamak için pozisyon aldı. Ancak tribünlerde Hakim Ziyech sesleri vardı. Kaptan Fernando Muslera depar atarak soyunma odasına gitti ve Faslı oyuncuyu çağırdı. Sonrasında ise Hakim Ziyech geri döndü ve tribünle kucaklaştı.
'AYLARDAN MAYIS, ZAFERE YAKINIZ'
Aslan'ın yıldızı Mauro İcardi şampiyonluk için artık geri sayımda olduklarını söyledi: "Rakibimizi (F.Bahçe'yi) zorlayan, zor bir rakipti. Evimizde taraftarımızın da desteği ile iyi başlayıp devamını da getirdik. Ekimden beri %100 değilim. %50 ile oynuyorum. Mayıstayız ve zafere yakınız. Hırslı ve kendini veren bir oyuncuyum. Sakatlığıma rağmen oynamak için çok çalıştım. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor ve bizi de nasıl oynayacağımıza ikna ediyor."
KRALLIĞA KOŞUYOR!
Aslan'ın gol makinesi Mauro İcardi, dün de serisini sürdürdü. Arjantinli oyuncu forma giydiği son 7 lig maçında da gol katkısı sağlarken, bu müsabakalarda 9 gol-1 asist ile şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi. Tangocu ayrıca 20 gollü Dzeko ile de farkı açıp 23 gole ulaştı.
CİMBOM'UN BOŞU YOK!
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de evinde oynadığı son 35 maçta da gol attı. Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki rekorunu egale eden Okan Buruk'un talebeleri, ayrıca iç sahadaki son 21 mücadelede de galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.