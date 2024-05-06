Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens, Galatasaray’da kalacak mı? Bizzat kendisi açıkladı

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 yendiği karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Mertens'in mutluluğu kazanılan 3 puan ve yaklaşılan şampiyonluk hedefiyle daha da katlandı.

Mücadele sonrasında kameraların karşısına geçen ofansif orta saha oyuncusu; "Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım." ifadelerini kullandı.Kontratı hakkındaki soruya ise "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." yanıtını verdi.