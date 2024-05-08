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Giriş Tarihi: 8.5.2024 13:34

Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanladı

Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanladı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak, "Ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili hakkında çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanladı
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