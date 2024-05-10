Doğuştan Real Madridli!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. İspanyol ekibinin 2 golüne imza atan Joselu'nun 2012 yılında yaptığı paylaşım ise tekrar gündeme geldi. O dönem Real Madrid'in rezerv takımından Hoffenheim'a transfer olan Joselu, yeni kulübüne imza attıktan 2 hafta sonra Real Madrid'in İspanya Süper Kupa'daki Barcelona maçı için link aramıştı. Deneyimli forvet paylaşımında,ifadelerini kullanmıştı. Joselu, Alaves forması giydiği 2022 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i desteklemek amacıyla Fransa'daki Liverpool maçına da taraftar olarak gitmişti.