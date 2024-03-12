1 iyi, 2 kötü haber!

Galatasaray'da sakat futbolcularla ilgili son durum belli oldu.Sakatlığı bulunan bir başka isim'ın ise pazar günkü karşılaşmada görev alabileceği bildirildi. Tedavisi tamamlayan Serge Aurier'in ise riske edilmeyip milli maç arasından sonra forma giyeceği öğrenildi.ASTON Villa taraftarları, Tottenham'a yenildikleri 4-0'lık maçın faturasını Nicolo Zaniolo'ya çıkardı. 58. dakikada oyuna girdiğinde takımı 2-0 geride olan İtalyan yıldızın formundan memnun kalmayan İngiliz taraftarlar, "Eğer koşmayacaksan Galatasaray'a geri dön. Ona zaman ve sabır verelim dedik ama oyuna girdikten 10 dakika sonra geriye koşmaması tam bir rezalet. Kesinlikle işe yaramaz, onu Türkiye'ye geri gönderin" yorumları yaptı.