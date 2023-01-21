20 maç için servet kazandı

Galatasaray'ın geçen sezon Fatih Terim sonrasında takımın başına getirdiği Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.20 maç takımı yöneten 60 yaşındaki teknik adam, mukavelesinin kalan 1 yıllık bölümü için adeta emeklilik ikramiyesi aldı...Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada "Eski bir profesyonel antrenör ve 4 yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA,Söz konusu karar, G.Saray tarafından CAS'a temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir" ifadelerini kullandı.G.SARAY, KAP'a yaptığı açıklamada 4 futbolcunun davalarıyla ilgili de bilgilendirmede bulunurken isim vermedi. Belhanda ile anlaşma yapıldığı ve oyuncuyaödeneceği öğrenilirken diğer davaların iseile olduğu iddia edildi. Bir oyuncunun 1 milyon 199 bin 500 Euro'luk, başka bir futbolcunun isedavasının FIFA tarafından haklı bulunduğu ve G.Saray'ın CAS'a gittiği belirtildi. Diğer isminiçin de sarı-kırmızılı kulüp FIFA'ya başvurduğunu açıkladı...SPOR'DA Murat Özbostan ve Levent Tüzemen'in konuk olduğu, Onur Yıldız'ın moderatörlüğündeki Spor Gündemi, büyük ses getirdi. G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, programda konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Tüzemen ile canlı yayında telefon görüşmesi yapan Öztürk, Torrent'in durumuyla ilgili hukuku sürecin CAS'ta devam ettiğini ve G.Saray'ın kaybettiği bir davanın olmadığını ifade etti.