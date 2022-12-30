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Giriş Tarihi: 30.12.2022

2022’yi zirvede uğurladı

MEHMET ÖZCAN
2022’yi zirvede uğurladı

27’de Mertens ile Aslan öne geçti, 56’da Ulvestad’ın VAR’da iptal edilen golünü kimse çözemedi. Yiğido, 80’de Erdoğan ile eşitliği bulsa da 90+5’te sahneye çıkan Barış, Cimbom’a 3 puanı getirdi

ASLAN SON 5 MAÇINI DA KAZANIP YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Sivas'taki mücadeleye iyi başlayan Galatasaray 2-3 gol atabileceği ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Sıfıra inen Sacha Boey'in adrese teslim ortasını Mertens gelişine klas bitirdi. Kerem'in düştüğü için kaleye vuramadığı pozisyonda Gomis'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. İkinci yarı yorulan Aslan'ın hızı kesildi, Sivasspor yüklendi. Ulvestad'ın golünün VAR'dan dönmesi tartışmalıydı. Van Aanholt'un ofsaytı bozduğu pozisyonda Saba'nın savunma arkasına kaçırdığı Erdoğan eşitliği sağladı. Uzatmada Abdülkerim'in, Marcao'yu aratmayan uzun topunu Barış Alper Yılmaz gol yaptı ve Galatasaray zirveyi bırakmadı.

BARIŞ: YENİ YIL HEDİYEM OLSUN
G.Saray'ın galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, "Çok iyi mücadele ettik. Zemin istediğimiz gibi iyi değildi. Bu maçta gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu üç puanla yeni yıl hediyesi verdik. İnşallah sonu güzel olacak" dedi.



DIŞARIDA YÜZÜ GÜLÜYOR
Bu sezon 9 deplasmana çıkan G.Saray, 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 2 beraberlik alırken tek yenilgi ile yola devam edip 20 puanı dış sahada aldı

EN GEÇ GOL!
73'te Gomis'in yerine girip 94:41'de ağları bulan Barış Alper Yılmaz'ın golü G.Saray'ın bu sezonki en geç skoruydu…

BİTMEYEN MAÇ!...
TFF'nin geçen hafta uygulamaya koyduğu ek uzatma sisteminde Sivasspor-G.Saray mücadelesi toplamda 19 dakika fazla oynandı. İlk devrenin sonuna 6, ikinci yarıya ise 13 dakika eklendi. Hakem Erkan Özdamar, oynanamayan dakikaları da hesaba katınca son düdük 110. dakikada çalındı. Yeni sistemde dünkü karşılaşma ligdeki en fazla uzayan maç olarak kayıtlara geçti.

SİVAS'TAN BÜYÜK TEPKİ
SİVASSPOR Başkanı Mecnun Otyakmaz: Hakem hataları damga vurdu. Hiç kimse bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadı. Futbol kamuoyunu sıkıntıya sokmamak için daha fazla konuşmak istemiyorum. Federasyondan açıklama bekliyoruz. Objektif ve şeffaf olmaya çalışan federasyonumuz var. Hakemler ise aynı tas aynı hamam. EYT bile çıktı ama VAR'daki Özgüç Türkalp hâlâ hakem. Niye emekli olmuyorlar." SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Sahanın zemini nedeniyle iki takım için de çok zor bir maçtı. Yediğimiz son gol bize hiç yakışmadı. Maçın hakkı da beraberlikti. Bizim sayılmayan golümüzde ne vardı çözemedim! Bilen anlayan biri herkese anlatsın. Böyle bir iptal yok! Kabul etmiyorum. Bana bir anlatılsın bu. Karar çıktı konuşamıyoruz."

OFSAYT BİLGİSİ VERİLDİ
ŞAMPIYONLUK için ilerlediklerini belirten Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: "Resmen tarlada oynadık. Böyle bir sahada oyun planından bahsedemeyiz. İkinci yarıda rakip uzun top kullandı, ikinci toplardan yararlanmak istediler. Sivas'ın sayılmayan kararı ofsaytmış. Bize öyle bilgi geldi. Yerde yatan oyuncumuz varken hakem oyunu durdurmadı. Sergio oyunu durdurmak için faul yapıp cezalı duruma düştü. Enteresandı... Pozisyonu izleyemedik ama ofsayt olduğunu söylediler. Son dakikadaki pozisyonun da ofsayt olduğu bilgisi verildi. Maç gitti-geldi, 2-1'lik galibiyet oldu. Bu kadar iyi mücadele edip, kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz."

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