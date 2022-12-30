2022’yi zirvede uğurladı

mücadeleye iyi başlayan Galatasaray 2-3 gol atabileceği ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.Kerem'in düştüğü için kaleye vuramadığı pozisyonda Gomis'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. İkinci yarı yorulan Aslan'ın hızı kesildi, Sivasspor yüklendi. Ulvestad'ın golünün VAR'dan dönmesi tartışmalıydı. Van Aanholt'un ofsaytı bozduğu pozisyonda Saba'nın savunma arkasına kaçırdığı Erdoğan eşitliği sağladı. UzatmadaBarış Alper Yılmaz gol yaptı ve Galatasaray zirveyi bırakmadı.G.Saray'ın galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, "Çok iyi mücadele ettik. Zemin istediğimiz gibi iyi değildi. Bu maçta gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu üç puanla yeni yıl hediyesi verdik. İnşallah sonu güzel olacak" dedi.Bu sezon 9 deplasmana çıkan G.Saray, 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 2 beraberlik alırken tek yenilgi ile yola devam edip 20 puanı dış sahada aldı73'te Gomis'in yerine girip 94:41'de ağları bulan Barış Alper Yılmaz'ın golü G.Saray'ın bu sezonki en geç skoruydu…TFF'nin geçen hafta uygulamaya koyduğu ek uzatma sisteminde Sivasspor-G.Saray mücadelesi toplamda 19 dakika fazla oynandı.oynanamayan dakikaları da hesaba katınca son düdük 110. dakikada çalındı.SİVASSPORHakem hataları damga vurdu. Hiç kimse bizimgolümüzün neden iptal edildiğini anlayamadı. Futbolkamuoyunu sıkıntıya sokmamak için daha fazla konuşmakistemiyorum.SIVASSPOR"Sahanın zemininedeniyle iki takım için de çok zor bir maçtı.Yediğimiz son gol bize hiç yakışmadı.Bana bir anlatılsınbu. Karar çıktıkonuşamıyoruz."ŞAMPIYONLUK için ilerlediklerini belirten Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi:İkinci yarıda rakip uzun top kullandı, ikinci toplardan yararlanmak istediler.Yerde yatan oyuncumuz varken hakem oyunu durdurmadı. Sergio oyunu durdurmak için faul yapıp cezalı duruma düştü.Pozisyonu izleyemedik ama ofsayt olduğunu söylediler. Son dakikadaki pozisyonun da ofsayt olduğu bilgisi verildi.Bu kadar iyi mücadele edip, kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz.