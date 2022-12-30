2022’yi zirvede uğurladı

27’de Mertens ile Aslan öne geçti, 56’da Ulvestad’ın VAR’da iptal edilen golünü kimse çözemedi. Yiğido, 80’de Erdoğan ile eşitliği bulsa da 90+5’te sahneye çıkan Barış, Cimbom’a 3 puanı getirdi
ASLAN SON 5 MAÇINI DA KAZANIP YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Sivas'taki mücadeleye iyi başlayan Galatasaray 2-3 gol atabileceği ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Sıfıra inen Sacha Boey'inadrese teslim ortasınıMertens gelişine klasbitirdi. Kerem'in düştüğü için kaleye vuramadığı pozisyonda Gomis'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. İkinci yarı yorulan Aslan'ın hızı kesildi, Sivasspor yüklendi. Ulvestad'ın golünün VAR'dan dönmesi tartışmalıydı. Van Aanholt'un ofsaytı bozduğu pozisyonda Saba'nın savunma arkasına kaçırdığı Erdoğan eşitliği sağladı. Uzatmada Abdülkerim'in, Marcao'yu aratmayanuzun topunu Barış Alper Yılmaz gol yaptı ve Galatasaray zirveyi bırakmadı.
BARIŞ: YENİ YIL HEDİYEM OLSUN
G.Saray'ın galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, "Çok iyi mücadele ettik. Zemin istediğimiz gibi iyi değildi. Bu maçta gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu üç puanla yeni yıl hediyesi verdik. İnşallah sonu güzel olacak" dedi.
DIŞARIDA YÜZÜ GÜLÜYOR
Bu sezon 9 deplasmana çıkan G.Saray, 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 2 beraberlik alırken tek yenilgi ile yola devam edip 20 puanı dış sahada aldı
EN GEÇ GOL!
73'te Gomis'in yerine girip 94:41'de ağları bulan Barış Alper Yılmaz'ın golü G.Saray'ın bu sezonki en geç skoruydu…
BİTMEYEN MAÇ!...
TFF'nin geçen hafta uygulamaya koyduğu ek uzatma sisteminde Sivasspor-G.Saray mücadelesi toplamda 19 dakika fazla oynandı. İlk devrenin sonuna6, ikinci yarıya ise 13 dakikaeklendi. Hakem ErkanÖzdamar, oynanamayan dakikaları da hesaba katınca son düdük 110. dakikada çalındı. Yeni sistemde dünkükarşılaşma ligdeki enfazla uzayan maç olarakkayıtlara geçti.
SİVAS'TAN BÜYÜK TEPKİ
SİVASSPOR Başkanı Mecnun Otyakmaz:Hakem hataları damga vurdu. Hiç kimse bizimgolümüzün neden iptal edildiğini anlayamadı. Futbolkamuoyunu sıkıntıya sokmamak için daha fazla konuşmakistemiyorum. Federasyondan açıklama bekliyoruz.Objektif ve şeffaf olmaya çalışan federasyonumuz var.Hakemler ise aynı tas aynı hamam. EYT bile çıktı ama VAR'dakiÖzgüç Türkalp hâlâ hakem. Niye emekli olmuyorlar."SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Sahanın zemininedeniyle iki takım için de çok zor bir maçtı.Yediğimiz son gol bize hiç yakışmadı. Maçınhakkı da beraberlikti. Bizim sayılmayangolümüzde ne vardı çözemedim! Bilenanlayan biri herkese anlatsın.Böyle bir iptal yok! Kabuletmiyorum. Bana bir anlatılsınbu. Karar çıktıkonuşamıyoruz."
OFSAYT BİLGİSİ VERİLDİ
ŞAMPIYONLUK için ilerlediklerini belirten Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: "Resmen tarlada oynadık.Böyle bir sahada oyunplanından bahsedemeyiz. İkinci yarıda rakip uzun top kullandı, ikinci toplardan yararlanmak istediler. Sivas'ınsayılmayan kararı ofsaytmış.Bize öyle bilgi geldi. Yerde yatan oyuncumuz varken hakem oyunu durdurmadı. Sergio oyunu durdurmak için faul yapıp cezalı duruma düştü. Enteresandı... Pozisyonu izleyemedik ama ofsayt olduğunu söylediler. Son dakikadaki pozisyonun da ofsayt olduğu bilgisi verildi. Maç gitti-geldi,2-1'lik galibiyet oldu. Bu kadar iyi mücadele edip, kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz. Şampiyonluk yolundayürüyoruz."