3 isme markaj

Süper Lig'deTakımlar eksiklerinigidermek için çalışmalarabaşlarken, G.Saray daen acil ihtiyacı olan sol bekiçin girişimlerini sürdürüyor.5 aysonra serbest kalacak 30 yaşındakiİtalyan yıldızın birçok talibivar. G.Saray'ın bu yarıştaki enbüyük rakibi Genoa. Arsenal'denkiralık gittiği NottinghamForest'ta şans bulamayan 23yaşındakive 21 yaşındakida diğer isimler.rtelenmiş borçları bulunan Galatasaray'da yönetim harıl harıl para arıyor.sarı-kırmızılı kulüp, bilet satışını kısa vadeli çözüm olarak gördü. Galatasaray'ın Süper Lig'de RAMS Park'ta oynayacağı sıradaki 4 maçın biletleri ayrı ayrı, aynı anda satışa sunulacak. Cimbom, Ocak ayı içerisindeağırlayacak.