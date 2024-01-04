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Giriş Tarihi: 4.1.2024

3 isme markaj

3 isme markaj
Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp, 9 Şubat'ta sona erecek. Takımlar eksiklerini gidermek için çalışmalara başlarken, G.Saray da en acil ihtiyacı olan sol bek için girişimlerini sürdürüyor. Listedeki en kariyerli isim, Roma'dan Spinazzola. 5 ay sonra serbest kalacak 30 yaşındaki İtalyan yıldızın birçok talibi var. G.Saray'ın bu yarıştaki en büyük rakibi Genoa. Arsenal'den kiralık gittiği Nottingham Forest'ta şans bulamayan 23 yaşındaki Portekizli Nuno Tavares ve 21 yaşındaki Fransız Bradley Locko da diğer isimler.

Dört maçın biletleri aynı anda satılacak
Ertelenmiş borçları bulunan Galatasaray'da yönetim harıl harıl para arıyor. Loca sahiplerine yenileme için telefon açmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, bilet satışını kısa vadeli çözüm olarak gördü. Galatasaray'ın Süper Lig'de RAMS Park'ta oynayacağı sıradaki 4 maçın biletleri ayrı ayrı, aynı anda satışa sunulacak. Cimbom, Ocak ayı içerisinde Konyaspor'un ardından Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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