3 isme markaj

Süper Lig'de aratransfer dönemi11 Ocak'ta başlayıp,9 Şubat'ta sona erecek.Takımlar eksiklerinigidermek için çalışmalarabaşlarken, G.Saray daen acil ihtiyacı olan sol bekiçin girişimlerini sürdürüyor.Listedeki en kariyerliisim, Roma'dan Spinazzola. 5 aysonra serbest kalacak 30 yaşındakiİtalyan yıldızın birçok talibivar. G.Saray'ın bu yarıştaki enbüyük rakibi Genoa. Arsenal'denkiralık gittiği NottinghamForest'ta şans bulamayan 23yaşındaki Portekizli NunoTavares ve 21 yaşındaki FransızBradley Locko da diğer isimler.
Dört maçın biletleriaynı anda satılacak Ertelenmiş borçları bulunan Galatasaray'da yönetim harıl harıl para arıyor. Loca sahiplerineyenileme için telefonaçmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, bilet satışını kısa vadeli çözüm olarak gördü. Galatasaray'ın Süper Lig'de RAMS Park'ta oynayacağı sıradaki 4 maçın biletleri ayrı ayrı, aynı anda satışa sunulacak. Cimbom, Ocak ayı içerisinde Konyaspor'un ardındanKayserispor, İstanbulspor veGaziantep FK'yı ağırlayacak.