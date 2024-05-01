50 milyon TL alacak

İç transferde Muslera, Torreira, Barış Alper, Abdülkerim ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da imza sırası teknik direktör Okan Buruk'a geldi.Başarılı teknik adamın yeni sözleşmesi Mayıs 2026'ya kadar geçerli olacak. Bu sezon ücreti 30 milyon TL'ye yakın olan Okan Buruk'a yüzde 50'nin üzerinde zam yapılması ve maaşının 50 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.