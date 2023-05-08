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Giriş Tarihi: 8.5.2023

7 atan takımdan tek değişiklik

7 atan takımdan tek değişiklik
Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenen Galatasaray, kupada rakibi karşısında rotasyona gitmişti. Savunmada Nelsson, orta sahada Oliveira, hücumda Rashica 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında oynamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk bugün ise 7-0 kazanan takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sol bekte Emre Taşdemir yerine Kazımcan Karataş'a formayı veren Buruk, başka değişiklik düşünmüyor. Adekugbe son Beşiktaş derbisinde sergilediği etkisiz futbolla kredisini tüketti. Leo Dubois çift kale maçlarda denense de +3 kuralında Kazımcan öne çıktı.

Son prova Aslantepe'de yapıldı
Başakşehır maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son taktik çalışmasını Florya yerine Nef Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı yapıldı. Başakşehir'in artılarını ve eksilerini de öğrencileri ile paylaşan Buruk, hücumdaki isimlere savunmaya destek uyarısında bulundu. Kampa girmeyen sarıkırmızılılar bu sabah Florya'da kahvaltıda buluşacak.

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7 atan takımdan tek değişiklik
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