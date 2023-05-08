7 atan takımdan tek değişiklik

Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenen Galatasaray, kupada rakibi karşısında rotasyona gitmişti.Teknik direktör Okan Buruk bugün ise 7-0 kazanan takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sol bekte Emre Taşdemir yerine Kazımcan Karataş'a formayı veren Buruk, başka değişiklik düşünmüyor. Adekugbe son Beşiktaş derbisinde sergilediği etkisiz futbolla kredisini tüketti.Başakşehır maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son taktik çalışmasını Florya yerine Nef Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı yapıldı.Kampa girmeyen sarıkırmızılılar bu sabah Florya'da kahvaltıda buluşacak.