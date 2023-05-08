7 atan takımdan tek değişiklik

Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenen Galatasaray, kupada rakibi karşısında rotasyona gitmişti. Savunmada Nelsson, ortasahada Oliveira, hücumdaRashica 3-2 kaybedilenBaşakşehir maçındaoynamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk bugün ise 7-0 kazanan takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sol bekte Emre Taşdemir yerine Kazımcan Karataş'a formayı veren Buruk, başka değişiklik düşünmüyor. Adekugbe son Beşiktaş derbisinde sergilediği etkisiz futbolla kredisini tüketti. LeoDubois çift kale maçlardadenense de +3kuralında Kazımcanöne çıktı.
Son prova Aslantepe'de yapıldı
Başakşehır maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son taktik çalışmasını Florya yerine Nef Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı yapıldı. Başakşehir'inartılarını ve eksilerini deöğrencileri ile paylaşanBuruk, hücumdaki isimleresavunmaya destek uyarısındabulundu. Kampa girmeyen sarıkırmızılılar bu sabah Florya'da kahvaltıda buluşacak.