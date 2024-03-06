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Giriş Tarihi: 6.3.2024

Açık ara zirvedeyiz

UĞUR ÇEM
Açık ara zirvedeyiz

Avrupa’nın 20 liginde en fazla hoca değişikliği Süper Lig’de odlu. 22 teknik adamın görevine son verilirken 1 yıl barajını sadece Buruk ve Demirel aşabildi

Başarısızlıkta faturayı önce hocalara kesen kulüplerimiz, bu alanda rakip tanımıyor. Son olarak Pendikspor'dan Ivo Vieira'nın görevine veda ettiği Süper Lig'de 16 kulüp, tam 22 çalıştırıcıya kapıyı gösterdi. Teknik adam değiştirme sayısında Türkiye, 20 lig arasında açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu. Yunanistan ile Romanya 14'er, Ukrayna da 12 isimle bizi takip etti.




10 İSİM 100 GÜNÜN ALTINDA
Süper Lig'de teknik direktörlerin koltukta kalma sürelerine bakıldığında 1 yıl barajını Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel aştı. Buruk; 1 yıl 8 ay 11 gündür ve bordo- beyazlıların hocası 1 yıl 5 ay 13 gündür görevine devam ediyor. İkiliyi; Çaykur Rize'den İlhan Palut (8 ay 21 gün) ile Fenerbahçe'den İsmail Kartal (8 ay 2 gün) izledi. Ayrıca görev yapanların 10'unun süresi 100 günün altında bulunuyor.
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Açık ara zirvedeyiz
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