Açık ara zirvedeyiz

Başarısızlıkta faturayı önce hocalara kesen kulüplerimiz, bu alanda rakip tanımıyor.Teknik adam değiştirme sayısında Türkiye, 20 lig arasında açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu. Yunanistan ile Romanya 14'er, Ukrayna da 12 isimle bizi takip etti.Süper Lig'de teknik direktörlerin koltukta kalma sürelerine bakıldığında 1 yıl barajını Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel aştı. Buruk; 1 yıl 8 ay 11 gündür ve bordo- beyazlıların hocası 1 yıl 5 ay 13 gündür görevine devam ediyorAyrıca görev yapanların 10'unun süresi 100 günün altında bulunuyor.