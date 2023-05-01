‘Affedildiyse niye oynamadı’

Galatasaraylı taraftarlar, Gomis’in kulübede olup oyuna alınmamasına tepki gösterdi
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in ağır eleştirdiği, daha sonra ise affedilen Bafetimbi Gomis, dün yedek kulübesindeydi. Ancak 37 yaşındaki Fransız santrfor oyuna dahil edilmedi. Sosyal medyada sarıkırmızılı taraftarlar bu duruma tepki göstererek, "Gomis affedildiyseneden oynatılmıyor.Oyuna girseydi belki kazanacaktık" yorumları yaptı.