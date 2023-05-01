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Giriş Tarihi: 1.5.2023

‘Affedildiyse niye oynamadı’

‘Affedildiyse niye oynamadı’

Galatasaraylı taraftarlar, Gomis’in kulübede olup oyuna alınmamasına tepki gösterdi

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in ağır eleştirdiği, daha sonra ise affedilen Bafetimbi Gomis, dün yedek kulübesindeydi. Ancak 37 yaşındaki Fransız santrfor oyuna dahil edilmedi. Sosyal medyada sarıkırmızılı taraftarlar bu duruma tepki göstererek, "Gomis affedildiyse neden oynatılmıyor. Oyuna girseydi belki kazanacaktık" yorumları yaptı.

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‘Affedildiyse niye oynamadı’
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