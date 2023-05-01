‘Affedildiyse niye oynamadı’

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in ağır eleştirdiği, daha sonra ise affedilen Bafetimbi Gomis, dün yedek kulübesindeydi. Ancak 37 yaşındaki Fransız santrfor oyuna dahil edilmedi. Sosyal medyada sarıkırmızılı taraftarlar bu duruma tepki göstererek,yorumları yaptı.