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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Akıl karı transfer!

BERKAY TURAN
Akıl karı transfer!

Aslan’ın 5 yıl vadeli 15 milyon Euro’ya aldığı Zaniolo için Juve, 35 milyon Euro ödemeye hazır. Yönetim bu paranın bir bölümünü İcardi için kullanmayı planlıyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için İtalyan devi harekete geçti. Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sıkıntılı günlerden geçen Juventus'un 23 yaşındaki hücum oyuncusu için sezon sonunda resmi adımı atacağı iddia edildi. Geçen sezon da Zaniolo'yu isteyen ancak Roma'yı ikna edemeyen Torino kulübü bu kez G.Saray'ın karşısına 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile çıkacak. Haberde mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için İtalya Futbol Federasyonu tarafından eksi 15 puan ceza alan ve Şampiyonlar Ligi bileti zora düşen Juve'nin, kalan haftalarda Avrupa hedefine ulaşması halinde Zaniolo için Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.




15 MİLYON EURO ÜSTÜNÜN %20'Sİ ROMA'YA
G.Saray'ın Zaniolo ile yaptığı anlaşmaya göre bu sezonun sonunda serbest kalma bedeli 35 milyon Euro ve her sezon beşer milyon Euro azalacak. Aslan ayrıca 15 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu bu bedelin üzerinde satarsa kârın %20'sini Roma'ya verecek. G.Saray yönetimi Zaniolo'yu 35 milyon Euro'ya satması halinde (4 milyon Euro'su Roma'ya gidecek) bu parayı Mauro İcardi'ye ayıracak ve Roma'ya ödemesini 5 yıl vadeli yapacağından büyük bir kâr elde edecek. PSG ile 1 sezon daha kontratı olan İcardi için de İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Zaniolo'dan zarar edilmez!
Zaniolo'yu G.Saray transfer ederken oyuncunun piyasasını biliyordu. İtalyan yıldız ve ailesi de kariyer planlamasında G.Saray'ı önemli bir basamak olarak kullanmayı hedefledi. Juventus, 1 yıl önce de Zaniolo'ya talip olduğunda 60 milyon Euro rakamı konuşuluyordu. Zaniolo, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin daha Serie A'da forma giymeden kadroya aldığı bir futbolcu. Barella ve Tonali ile birlikte de bu milli takımın geleceği. G.Saray, Zaniolo'dan zarar etmez elbette. Taraftar da böyle yetenekli bir futbolcuyu kalan 12 lig maçı ve kupadaki final yolu dışında gelecek sezon da izlemek ister. Juventus'un 35 milyon Euro'yu ödeyebilmesi için -15 puan cezasının ardından Şampiyonlar Ligi bileti alması lazım ki kalan 15 haftada aradaki 12 puan fark bu hayali zorlaştırıyor. Zaniolo'ya tek talip Juventus değil elbette. Milan ve Tottenham'ın zaten listesinde, birden fazla Premier Lig kulübü, Zaniolo'ya talip olabilir. Bonservisten elde edilecek kârın %20'sinin Roma'ya gideceği biliniyor. Ayrıca her sezon serbest kalma bedelinde 5 milyon indirim olacak. Kısacası sezon sonunda G.Saray, Zaniolo'yu satarsa havadan 10 milyon kazanıp bir de böyle bir yeteneği sezonun kalanında kullanmış olacak.

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