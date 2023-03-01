Akıl karı transfer!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için İtalyan devi harekete geçti. Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sıkıntılı günlerden geçenGeçen sezon da Zaniolo'yu isteyen ancak Roma'yı ikna edemeyen Torino kulübü bu kez G.Saray'ın karşısına 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile çıkacak. Haberde mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı içinJuve'nin, kalan haftalarda Avrupa hedefine ulaşması halinde Zaniolo için Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.G.Saray'ın Zaniolo ile yaptığı anlaşmaya göre bu sezonun sonunda serbest kalma bedeli 35 milyon Euro ve her sezon beşer milyon Euro azalacak.G.Saray yönetimi Zaniolo'yu 35 milyon Euro'ya satması halinde (4 milyon Euro'su Roma'ya gidecek) bu parayı Mauro İcardi'ye ayıracak ve Roma'ya ödemesini 5 yıl vadeli yapacağından büyük bir kâr elde edecek. PSG ile 1 sezon daha kontratı olan İcardi için de İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.Bülent TİMURLENKZaniolo'dan zarar edilmez!G.Saray transfer ederken oyuncunun piyasasını biliyordu. İtalyan yıldız ve ailesi de kariyer planlamasında G.Saray'ı önemli bir basamak olarak kullanmayı hedefledi.Zaniolo, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin daha Serie A'da forma giymeden kadroya aldığı bir futbolcu. Barella ve Tonali ile birlikte de bu milli takımın geleceği. G.Saray, Zaniolo'dan zarar etmez elbette. Taraftar da böyle yetenekli bir futbolcuyu kalan 12 lig maçı ve kupadaki final yolu dışında gelecek sezon da izlemek ister. Juventus'un 35 milyon Euro'yu ödeyebilmesi için -15 puan cezasının ardından Şampiyonlar Ligi bileti alması lazım ki kalan 15 haftada aradaki 12 puan fark bu hayali zorlaştırıyor.Bonservisten elde edilecek kârın %20'sinin Roma'ya gideceği biliniyor. Ayrıca her sezon serbest kalma bedelinde 5 milyon indirim olacak. Kısacası sezon sonunda G.Saray, Zaniolo'yu satarsa havadanbir de böyle bir yeteneği sezonun kalanında kullanmış olacak.