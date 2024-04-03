Ali Koç’un açıklamalarına, Dursun Özbek’ten cevap geldi: Savcıları göreve çağırıyorum

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, olağanüstü genel kurulda sarı-kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında sarf ettiği sözlerin, kendisini hayrete düşürdüğünü söyleyen Özbek'ten satır başları şu şekilde: "O kadar büyük bir kalabalığın, taraftarın önünde G.Saray'ın başkan vekilini tehdit ediyor.Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun?""60 milyon taraftara hitap ediyoruz. 60 milyonu provoke edip istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa? Çoluğu çocuğu var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Başına bir şey gelse?Bir şampiyonluk için değer mi! Ben onun abisi yaşındayım. Şunu bilsin ki şampiyonluklar tehditle falan kazanılmıyor. Mertçe, sahada mücadele ederek kazanılıyor.""Benzer tehdidi federasyonda bir toplantıda da yapmıştı.Ayıptır yani. Eğitimli, çok önemli bir ailenin ferdi. Yakışıyor mu ya?G.Saraylılar hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek. Bir ülkede bu kadar birliği tehdit eden bir konuşma olamaz. Bu zamana kadar hiçbir spor adamından böyle açık tehdit duymadım. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Hemen hareket etmeliler. Bu tehdidin cezasız kalmaması lazım.Futbolseverlere de çağrıda bulunan Özbek, "Geldiğimiz nokta çok kötü. Ben bundan sonra kendi taraftarıma, tüm futbolseverlere itidal tavsiye ediyorum" dedi.F.BAHÇE ve A Milli Takım'ın eski kalecisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yıllarca rekabet ettiği G.Saray'ın file bekçisi Fernando Muslera ile maç sonu bir araya geldi. Sarı-kırmızılılarda 500. maçına çıkan 37 yaşındaki file bekçisiyle ilgili Demirel, "Türkiye'nin en iyisi o. Çok seviyorum kendsiini. İnşallah 100-200 maç daha üstüne koyar" dedi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Uruguaylı eldiven de "Başkan ne dediyse o. 1+1 de olur 5 yıl da" ifadeleirni kullandı.