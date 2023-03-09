Altın portakal!

atrick Van Aanholt, PSV'de kalıcı olmayı başardı ve Galatasaray'ı mali külfetten kurtardı. Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kiralık anlaşma yapıldığı açıklandı, mali detay verilmedi ancak perde arkasındaBir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunansarı-kırmızılı kulüp kasasına koyacağı artı 1.5 milyon Euro ile bir anlamda 90 milyon TL'lik operasyona imza attı. Deprem felaketi sonrası Hatayspor'dan kiralanan