Altın portakal!

Van AanholtPSV ile anlaşınca 1.5 milyon Euro bonservis geldi. Hollandalı yıldızın 2.9 milyon Euro’luk ücreti de kasada kalınca Aslan 90 milyon TL kâr etti
Patrick Van Aanholt, PSV'de kalıcı olmayı başardı ve Galatasaray'ı mali külfetten kurtardı. Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kiralık anlaşma yapıldığı açıklandı, mali detay verilmedi ancak perde arkasında Galatasaray'ın butransferden 1.5 milyonEuro kazanacağı ortayaçıktı. Bir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındakioyuncuya 2.9 milyon Euro ücret ödemektenkurtulan sarı-kırmızılı kulüp kasasına koyacağı artı 1.5 milyon Euro ile bir anlamda 90 milyon TL'lik operasyona imza attı. Deprem felaketi sonrası Hatayspor'dan kiralanan Adekugbe'nin satın alma opsiyonu iseVan Aanholt'un bonservisinden 500bin Euro daha düşük.