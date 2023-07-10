Angelino masada ikinci forvet yolda İcardi yakında

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında soruları yanıtladı. İcardi transferi için büyük aşama kaydettiklerini duyuran Timur, şöyle devam etti:İcardi için bitti diyemem ama önemli aşamaya geçtik. PSG, düşmeye başladı. Uğraşıyoruz. 30 milyon Euro bonservisler, 32 milyon Euro yıllık teklifler konuşuldu.Sebastian Szymanski ile ilgilendik ve görüştük.Paredes ilk alternatiflerine bakıyor, oradan gelecek sonuçlara göre hareket edecek.Angelino için Leipzig ile görüşmeler sürüyor.İcardi ile ikili oynayacak ikinci forvet almamız gerekiyor. Ama önce İcardi...Rashica'nın bonservisi yüksek, onu düşürmeye çalışıyoruz.