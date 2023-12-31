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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Angelino’nun yerine iki aday

Angelino’nun yerine iki aday

Devre arasında İspanyol oyuncuyu gönderecek olan Aslan, sol bek için Portekizli Leonardo Lelo ve Fransız Bradley Locko’yu gündeme aldı

Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Angelino'yu 20 maça bağlı satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray'da sol bek transferi için liste genişliyor... Bonservisi Arsenal'de olan Portekizli Nuno Tavares için geçtiğimiz hafta nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, Leonardo Lelo ve Bradley Locko ile de ilgileniyor. Portekiz'de Casa Pia takımında forma giyen 23 yaşındaki Portekizli Lelo, scout ekibi tarafından önerilirken, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncu üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi. Fransız ekibi Brest'te iyi bir çıkış gösteren 21 yaşındaki Bradley Locko'nun da şartları üzerinde araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

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Angelino’nun yerine iki aday
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