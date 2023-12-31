Angelino’nun yerine iki aday

Devre arasında İspanyol oyuncuyu gönderecek olan Aslan, sol bek için Portekizli Leonardo Lelo ve Fransız Bradley Locko’yu gündeme aldı
Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Angelino'yu 20 maça bağlı satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray'da sol bek transferi için liste genişliyor... BonservisiArsenal'de olan PortekizliNuno Tavares için geçtiğimizhafta nabız yoklayansarı-kırmızılılar, LeonardoLelo ve Bradley Locko ilede ilgileniyor. Portekiz'de Casa Pia takımında forma giyen 23 yaşındaki Portekizli Lelo, scout ekibi tarafından önerilirken, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncu üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi. Fransız ekibiBrest'te iyi bir çıkış gösteren21 yaşındaki BradleyLocko'nun da şartlarıüzerinde araştırmalarınsürdüğü kaydedildi.