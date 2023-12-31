Angelino’nun yerine iki aday

Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Angelino'yu 20 maça bağlı satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray'da sol bek transferi için liste genişliyor...Portekiz'de Casa Pia takımında forma giyen 23 yaşındaki Portekizli Lelo, scout ekibi tarafından önerilirken, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncu üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.