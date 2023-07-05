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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Antonio için Londra seferi

ERHAN UZUNER
Antonio için Londra seferi

Okan Buruk’un talebiyle harekete geçen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Londra’ya gitti. West Ham United’ın 33 yaşındaki forveti Michail Antonio için pazarlıklar başladı

Mauro İcardi'nin bonservisini almak için büyük çaba harcayan Galatasaray, kadrosunu bir forvetle daha güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün Londra'ya uçtu. Daha önce West Ham United'da forma giyen Michail Antonio için sarı-kırmızılılar nabız yoklamıştı. Ancak Buruk'un talebini yinelemesinin ardından Cimbom bir kez daha harekete geçti. İngiliz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Jamaikalı forvetin de kulüpten ayrılmak istemesi, Aslan'ın elini güçlendiriyor.

İNGİLTERE DIŞINA ÇIKMADI
Sarı-kırmızılılar, bu transfer için düşük bir bonservis bedeli ödemeyi planlasa da West Ham United yetkililerinin rakamı yüksek tuttuğu bildirildi. 33 yaşındaki futbolcu için G.Saray'ın buna rağmen şartları zorlayacağı aktarıldı. 2015-16'da geldiği West Ham'da 8 sezon forma giyen Antonio, kariyeri boyunca İngiltere dışına hiç çıkmadı. Fizik gücüyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise kulübünde 48 resmi maça çıktı ve 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

DİĞER HEDEF NUNO TAVARES
Erden Timur, Londra'ya Antonio transferinin haricinde bir takviye daha yapmak için gitti. Sarı-kırmızılı idareci, İngiltere'de sol bek mevkii için de bir oyuncu ile görüşecek. Galatasaray'ın, Arsenal'in 23 yaşındaki Portekizli oyuncusu Nuno Tavares için nabız yoklayacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalacağı öğrenildi

'TRANSFER İÇİN SABIR GEREKİYOR'
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Suudi Arabistan kulüplerinin ödediği yüksek bedeller nedeniyle transferde birçok dengenin bozulduğunu belirten Buruk, "Transferin en başı, en zor dönemi. Takımlarla anlaşmak kolay değil. Bazen sabırlı olmak gerekiyor. Başkanımız ve Erden Timur şu anda Avrupa'da görüşmelerini sürdürüyor" dedi. Rashica için Norwich City ile temasta olduklarını ve oyuncunun da fedakârlık yapması gerektiğini vurgulayan 49 yaşındaki hoca, savunma kurgusunu da bozmak istemediklerini kaydetti. Hazırlık karşılaşmalarında ise romantik düşünmeyeceklerini söyledi.

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