Antonio için Londra seferi

Mauro İcardi'nin bonservisini almak için büyük çaba harcayan Galatasaray, kadrosunu bir forvetle daha güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün Londra'ya uçtu. Daha önce West Ham United'da forma giyen Michail Antonio için sarı-kırmızılılar nabız yoklamıştı.İngiliz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Jamaikalı forvetin de kulüpten ayrılmak istemesi, Aslan'ın elini güçlendiriyor.Sarı-kırmızılılar, bu transfer için düşük bir bonservis bedeli ödemeyi planlasa da33 yaşındaki futbolcu için G.Saray'ın buna rağmen şartları zorlayacağı aktarıldı. 2015-16'da geldiği West Ham'da 8 sezon forma giyen Antonio, kariyeri boyunca İngiltere dışına hiç çıkmadı. Fizik gücüyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise kulübünde 48 resmi maça çıktı ve 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi.Timur, Londra'ya Antonio transferinin haricinde bir takviye daha yapmak için gitti. Sarı-kırmızılı idareci, İngiltere'de sol bek mevkii için de bir oyuncu ile görüşecek. Galatasaray'ın, Arsenal'in 23 yaşındaki Portekizli oyuncusu Nuno Tavares için nabız yoklayacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalacağı öğrenildiG.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Suudi Arabistan kulüplerinin ödediği yüksek bedeller nedeniyle transferde birçok dengenin bozulduğunu belirten Buruk, "Transferin en başı, en zor dönemi. Takımlarla anlaşmak kolay değil. Bazen sabırlı olmak gerekiyor. Başkanımız ve Erden Timur şu anda Avrupa'da görüşmelerini sürdürüyor" dedi. Rashica için Norwich City ile temasta olduklarını ve oyuncunun da fedakârlık yapması gerektiğini vurgulayan 49 yaşındaki hoca, savunma kurgusunu da bozmak istemediklerini kaydetti. Hazırlık karşılaşmalarında ise romantik düşünmeyeceklerini söyledi.