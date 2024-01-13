alatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen hafta bir televizyon kanalında, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert göndermeler yaptı. Başkan Özbek, "Yahu arkadaş seni kim şampiyon yapmayacak! Samimiysen açıkla.Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı?TFF mi, MHK mi, başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu?Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama" ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin, "Ali Koç 'Florya meselesini seçimden sonra açıklayacağım' dedi ama açıklamadı. Yorumunuz nedir?" sorusuna Özbek,yanıtını verdi.Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verip ezeli rakibini 4. kez canlı yayında tartışmaya davet etti. Açıklama şöyle: "Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerindebu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk. Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz: Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını,tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz."