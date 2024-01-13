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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Arkadaş seni kim şampiyon yapmayacak!

Arkadaş seni kim şampiyon yapmayacak!

Özbek, “Ben varken F.Bahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen F.Bahçe Başkanına sert çıktı: “Mağduriyet yaratıyor. Samimiysen net konuş, açıkla da bilelim”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen hafta bir televizyon kanalında, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert göndermeler yaptı. Başkan Özbek, "Yahu arkadaş seni kim şampiyon yapmayacak! Samimiysen açıkla. Rekabetten kaçmak için arka kapılar arayan, kendisine mağduriyet yaratmaya çalışan birisi Galatasaray'da bir saniye bile başkan olarak kalamazdı! Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı? Ali Koç'un ne demek istediği beli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? TFF mi, MHK mi, başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Koç'un biraz daha net olması lazım. Bu ifadenin mağduriyet yaratmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama" ifadelerini kullandı.

ASLINDA ALİ KOÇ 2033'TEKİ SEÇİMİ KASTETTİ!
Bir gazetecinin, "Ali Koç 'Florya meselesini seçimden sonra açıklayacağım' dedi ama açıklamadı. Yorumunuz nedir?" sorusuna Özbek, "Ali Bey 'Seçimden sonra' dedi. 2028'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sonraki seçim 2033'te. Ali Bey onu kastetti!" yanıtını verdi.

G.SARAY'A JET CEVAP: F.BAHÇE'DEN HODRİ MEYDAN!
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verip ezeli rakibini 4. kez canlı yayında tartışmaya davet etti. Açıklama şöyle: "Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk. Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz: Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz."

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Arkadaş seni kim şampiyon yapmayacak!
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