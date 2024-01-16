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Giriş Tarihi: 16.1.2024

‘Artık anladığınız dilden konuşacağız’

Maçın ilk yarısında G.Saray'ın Mertens ile bulduğu gol, faul nedeniyle iptal edildi. Gol vuruşu öncesinde Halil'in, Attamah'a yaptığı müdahalede hakem Atilla Karaoğlan faul kararı verdi. Sonrasında VAR'da da incelenen pozisyonda gol sayılmadı. G.Saray kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu duruma tepki gösterdi. Pozisyonun videosunu yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Bu böyle devam etmeyecek" ifadelerini kullandı.

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‘Artık anladığınız dilden konuşacağız’
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