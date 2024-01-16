‘Artık anladığınız dilden konuşacağız’

Maçın ilk yarısında G.Saray'ın Mertens ile bulduğu gol, faul nedeniyle iptal edildi. Gol vuruşu öncesindeSonrasında VAR'da da incelenen pozisyonda gol sayılmadı. G.Saray kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu duruma tepki gösterdi. Pozisyonun videosunu yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini veBundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Bu böyle devam etmeyecek" ifadelerini kullandı.