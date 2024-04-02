Aslan 12’den vuracak

Milli araya lider giren G.Saray, Belek'e giderek moral depoladı. Sakat oyuncuları (Aurier, Davinson ve Abdülkerim) iyileşen sarı-kırmızılılar, ligde 11 haftadır kazanmasının ardından yeni bir rekora göz dikti. Geçen sezon ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Türk futbol tarihine geçen Buruk, bu kez iç sahada üst üstepeşinde. G.Saray'ın Hatayspor'u yenmesi durumunda Okan Buruk, eski hocası Lucescu'yla paylaştığı rekoru geçerek tek başına zirvede yer alacak. F.Bahçe'nin 2 puan önünde bulunan Aslan, bugün kazanıpKupası'nda forma giyen, ardından da sakatlıklarla boğuşan Hakim Ziyech, yeniden ilk 11'e dönüyor. Faslı yıldız bugün sağ kanatta sahaya çıkacak. Barış Alper ise sağ bekte olacak.2 maç ceza alan Günay Güvenç yerine Jankat kulübede olacak. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Ziyech, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında. Bu isimlere Alanya deplasmanı öncesinde 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.