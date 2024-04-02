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Giriş Tarihi: 2.4.2024

Aslan 12’den vuracak

MEHMET ÖZCAN
Aslan 12’den vuracak

Milli arada sakatlar iyileşti, yıldızlar form tuttu. Aslan, son 8 haftada fire vermeden kupaya uzanmak isterken Okan Buruk da iç saha rekorunun sahibi olmak için RAMS Park’a çıkacak

Milli araya lider giren G.Saray, Belek'e giderek moral depoladı. Sakat oyuncuları (Aurier, Davinson ve Abdülkerim) iyileşen sarı-kırmızılılar, ligde 11 haftadır kazanmasının ardından yeni bir rekora göz dikti. Geçen sezon ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Türk futbol tarihine geçen Buruk, bu kez iç sahada üst üste 19. lig zaferi peşinde. G.Saray'ın Hatayspor'u yenmesi durumunda Okan Buruk, eski hocası Lucescu'yla paylaştığı rekoru geçerek tek başına zirvede yer alacak. F.Bahçe'nin 2 puan önünde bulunan Aslan, bugün kazanıp F.Bahçe-A.Demir maçı öncesinde elini güçlendirmek istiyor.

ZIYECH BUGÜN İLK 11'DE
Afrika Kupası'nda forma giyen, ardından da sakatlıklarla boğuşan Hakim Ziyech, yeniden ilk 11'e dönüyor. Faslı yıldız bugün sağ kanatta sahaya çıkacak. Barış Alper ise sağ bekte olacak.

5 İSME UYARI
2 maç ceza alan Günay Güvenç yerine Jankat kulübede olacak. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Ziyech, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında. Bu isimlere Alanya deplasmanı öncesinde 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.
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Aslan 12’den vuracak
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