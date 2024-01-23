Aslan bu filmi gördü!

F.Bahçe ile puan farkı tıpkı geçen sezonun 12. haftasındaki gibi kapandı1- Geçen sezonun 12. haftasında lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önündeydi ve Kadıköy'de Giresunspor'la karşılaştıktan sonra sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanına çıkacaktı.2- Fenerbahçe pazar günü Samsunspor'u yenseydi Galatasaray 5 puan geride Trabzon'da sahaya çıkacaktı.3-Buruk, geçen sezon Kadıköy'de sol beke sağ ayaklıDubois savunmada hatasızdı ve İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda faulü alan isimdi.4-Buruk'un 1 sene sonra Kadıköy planı Trabzon'da sahnedeydi.attığı iki golle sahanın yıldızıydı. İcardi yedek kulübesinde bekledi ve takım arkadaşları, İcardi'nin yokluğunu aratmadı.11'de riske edilmeyen Mauro İcardi gece 3'te İstanbul'daki evine dönmesine rağmen uyumadı… 82'de Mertens'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, evine döner dönmez özel yapım olanile vücudunu dinlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.en iyi maçınıTrabzon'da oynayan WilfriedZaha, attığı iki golle farklı galibiyetihazırladı. Sarı-kırmızılı formayla16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkanZaha, daha sezon ortasında 9 gol-4 asisteulaştı.11'de riske edilmeyen Mauro İcardi gece 3'te İstanbul'daki evine dönmesine rağmen uyumadı… 82'de Mertens'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, evine döner dönmez özel yapım olanile vücudunu dinlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.