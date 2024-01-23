Aslan bu filmi gördü!

2022-23’te Kadıköy’de sol bekte sağ ayaklı Dubois oynamıştı. Trabzon’da da aynı şekilde Kaan görev aldı
F.Bahçe ile puan farkı tıpkı geçen sezonun 12. haftasındaki gibi kapandı
1- Geçen sezonun 12. haftasında lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önündeydi ve Kadıköy'de Giresunspor'la karşılaştıktan sonra sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanına çıkacaktı. Sarı-lacivertliler öne geçtiğimaçta Giresunspor'a yenildi ve puanfarkını 2'ye indirme fırsatı yakalayanGalatasaray, 7-0 kazanarak şampiyonlukateşini yaktı.
2- Fenerbahçe pazar günü Samsunspor'u yenseydi Galatasaray 5 puan geride Trabzon'da sahaya çıkacaktı. Sarı-lacivertliler öne geçse de beraberlikleyetindi, puanları eşitleme fırsatıyakalayan sarı-kırmızılılar, 5 gollezirveye ortak olup havaya girdi.
YİNE BARIŞ ALPER SAHNEDE
3-Buruk, geçen sezon Kadıköy'de sol beke sağ ayaklı Dubois'i çekti veforvete Barış Alper'i koyarak İcardi'yiyedek soyundurdu. Dubois savunmada hatasızdı ve İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda faulü alan isimdi. Barış Alper, F.Bahçe savunmasını yıpratıpgalibiyeti hazırladı.
4-Buruk'un 1 sene sonra Kadıköy planı Trabzon'da sahnedeydi. Solbeke sağ ayaklı Kaan Ayhan geçti vemaçı koparan golü kaydetti. Forvettetercih edilen Zaha, attığı iki golle sahanın yıldızıydı. İcardi yedek kulübesinde bekledi ve takım arkadaşları, İcardi'nin yokluğunu aratmadı.
İCARDİ BUZ KESTİ! Trabzon'da 11'de riske edilmeyen Mauro İcardi gece 3'te İstanbul'daki evine dönmesine rağmen uyumadı… 82'de Mertens'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, evine döner dönmez özel yapım olan Kriyoterapi (Cryotherapy) soğuk oda sistemi ile vücudunu dinlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ZAHAREKORA KOŞUYOR G.Saray'dakien iyi maçınıTrabzon'da oynayan WilfriedZaha, attığı iki golle farklı galibiyetihazırladı. Sarı-kırmızılı formayla16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkanZaha, daha sezon ortasında 9 gol-4 asisteulaştı. Fildişi Sahilli yıldız, 2021-22 sezonundaCrystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15gol-2 asistlik performansla en skorer döneminiyaşamıştı. Zaha, Galatasaray'da kariyerrekoru kırmaya çok yakın.
İCARDİ BUZ KESTİ! Trabzon'da 11'de riske edilmeyen Mauro İcardi gece 3'te İstanbul'daki evine dönmesine rağmen uyumadı… 82'de Mertens'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, evine döner dönmez özel yapım olan Kriyoterapi (Cryotherapy) soğuk oda sistemi ile vücudunu dinlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.