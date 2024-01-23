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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Aslan bu filmi gördü!

MEHMET ÖZCAN
Aslan bu filmi gördü!

2022-23’te Kadıköy’de sol bekte sağ ayaklı Dubois oynamıştı. Trabzon’da da aynı şekilde Kaan görev aldı

F.Bahçe ile puan farkı tıpkı geçen sezonun 12. haftasındaki gibi kapandı

1- Geçen sezonun 12. haftasında lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önündeydi ve Kadıköy'de Giresunspor'la karşılaştıktan sonra sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanına çıkacaktı. Sarı-lacivertliler öne geçtiği maçta Giresunspor'a yenildi ve puan farkını 2'ye indirme fırsatı yakalayan Galatasaray, 7-0 kazanarak şampiyonluk ateşini yaktı.
2- Fenerbahçe pazar günü Samsunspor'u yenseydi Galatasaray 5 puan geride Trabzon'da sahaya çıkacaktı. Sarı-lacivertliler öne geçse de beraberlikle yetindi, puanları eşitleme fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, 5 golle zirveye ortak olup havaya girdi.

YİNE BARIŞ ALPER SAHNEDE
3-Buruk, geçen sezon Kadıköy'de sol beke sağ ayaklı Dubois'i çekti ve forvete Barış Alper'i koyarak İcardi'yi yedek soyundurdu. Dubois savunmada hatasızdı ve İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda faulü alan isimdi. Barış Alper, F.Bahçe savunmasını yıpratıp galibiyeti hazırladı.
4-Buruk'un 1 sene sonra Kadıköy planı Trabzon'da sahnedeydi. Sol beke sağ ayaklı Kaan Ayhan geçti ve maçı koparan golü kaydetti. Forvette tercih edilen Zaha, attığı iki golle sahanın yıldızıydı. İcardi yedek kulübesinde bekledi ve takım arkadaşları, İcardi'nin yokluğunu aratmadı.

İCARDİ BUZ KESTİ!
Trabzon'da 11'de riske edilmeyen Mauro İcardi gece 3'te İstanbul'daki evine dönmesine rağmen uyumadı… 82'de Mertens'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, evine döner dönmez özel yapım olan Kriyoterapi (Cryotherapy) soğuk oda sistemi ile vücudunu dinlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ZAHA REKORA KOŞUYOR
G.Saray'daki en iyi maçını Trabzon'da oynayan Wilfried Zaha, attığı iki golle farklı galibiyeti hazırladı. Sarı-kırmızılı formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkan Zaha, daha sezon ortasında 9 gol-4 asiste ulaştı. Fildişi Sahilli yıldız, 2021-22 sezonunda Crystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15 gol-2 asistlik performansla en skorer dönemini yaşamıştı. Zaha, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya çok yakın.

İCARDİ BUZ KESTİ!
Trabzon'da 11'de riske edilmeyen Mauro İcardi gece 3'te İstanbul'daki evine dönmesine rağmen uyumadı… 82'de Mertens'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, evine döner dönmez özel yapım olan Kriyoterapi (Cryotherapy) soğuk oda sistemi ile vücudunu dinlendirdi. 30 yaşındaki yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aslan bu filmi gördü!
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