Aslan hayalini Prag’dı!

CIMBOM, ilk maçı kazandığı Avrupa kupası eleme turlarında 3. kez elendi! Sarı-kırmızılılar 31 çift ayaklı eleme turunda ilk maçta sahadan zaferle ayrılırken 1996/97'de PSG ve 2000/01'de Real Madrid sonrasında dün de Sparta Prag'a yenilerek turnuvaya veda etti.Sarı-kırmızılılar, Çekya takımlarına konuk olduğu son 4 maçtan da üzüntü ile ayrıldı. Cimbom, 1 beraberlik 3 yenilgi ile galibiyet hasreti çekerken dün turu da kaybetti.rag deplasmanında yeniden formasına kavuşan Abdülkerim Bardakcı golü ile alkışları da topladı. Milli oyuncu Avrupa Kupalarındaki ilk golünü atarken Mart 2022'de Marcao'nun Barcelona'ya attığı golün ardından G.Saray forması ile Avrupa Ligi'nde grup sonrasında gol atan ilk savunmacı oldu.2008-2013 yılları arasında G.Saray forması giyen Çek yıldız Milan Baros dün tribünde karşılaşmayı takip etti. Efsane oyuncu G.Saray taraftarının tezahüratlarına seyirci kalamadı ve yoğun istek sonrasında karşılık verip yumruk şov yaptı.Sparta Prag taraftarı 18 bin kişilik Generali Arena'yı doldururken bin civarında G.Saray taraftarı da vardı. Maçtan önce, Çek ekibinin sembolü olan Aslan simgesi açılırken altındaki pankartta ise "Çek Aslanı, Türk etine aç" ifadeleri yer aldı. Bu sözlere Türk taraftarlardan ise yoğun tepki geldi.MAÇ boyunca sertliğe göz yuman ve Sparta Prag'dan yana takdir haklarını kullanan hakem Anthony Taylor, Kaan Ayhan'a 69'da VAR uyarısı ile kırmızı kart gösterdi. Kaan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart veren İngiliz hakem ardından VAR uyarısı ile kenara gelerek pozisyonu tekrar izledi. Sarı kartı iptal edip kırmızı kart olarak kararını yeniledi. G.Saray taraftarı ise sosyal medyadan hakeme öfkesini dile getirdi.