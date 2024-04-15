Aslan kanatlanacak!

Süper Lig'de 32. haftanın kapanışında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak, VAR'da ise Portekizli hakem Fabio Melo olacak.Konuk Galatasaray ise ligde 12 maç üst üste galip geldi. Alanya'daki bu zorlu karşılaşmada iki takımdan birinin serisi sona erecek.Zaha- Ziyech ikilisini kulübeye çeken Okan Buruk, kenarlarda tekrar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'na döndü. Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu olacak.Ligde suskunluğunu Rizespor maçında bozan Mauro İcardi, Kasımpaşa deplasmanında duble yaptı ve Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. Süper Kupa'da Fenerbahçe ağlarını 50. saniyede havalandıran İcardi, gol serisine Alanyaspor'u da eklemek istiyor.İcardi, Alanyaspor'a karşı oynadığı 3 lig maçında da fileleri sarstı.Galatasaray dün akşam saatlerinde Alanya'da coşku ile karşılandı. Takımla birlikte Alanya'ya giden Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, galibiyetle döneceklerini vurgulayıp şunları söyledi: "İnşallah güzel yoldayız. İnşallah taraftarımızla birlikte iyi bir maç olacak. Sonucunda şampiyonluğu hak eden kazanacak. Biz de hak ettiğimize inanıyoruz.Galatasaray'da Alanya maçı kadrosunda dikkat çeken bir eksik vardı. Okan Buruk ile tartışan, sonrasında ise affedilen Oliveira yine kadroya dahil edilmedi. Portekizli orta sahanın yanı sıra cezalı kaleci Günay Güvenç de kafilede yer almadı.