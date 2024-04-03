Aslan zirveyi yedirmedi

yarıda ağları bulan Mauro İcardi, Hatayspor'u boş geçmedi.Ayrıca 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok gol katkısı yapan oyuncu durumunda. 40 gol bulan yıldız oyuncu, 14 kez de asist yaparak toplamda 54 gole direkt etki etti.Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla bir rekora daha imza attı. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 16 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 19 maçlık seri yakalayan tecrübeli hoca, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık serisini geçerek rekoru kırdı. Ligde geride kalan 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 84 puan topladı.Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de yer alan takımlar arasında iç sahada sadece Hatayspor'a karşı kayıp yaşamadı. Aslan, Akdeniz ekibi ile evinde oynadığı 4 maçı da kazandı.