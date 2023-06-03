Aslan’a Omar şoku! 63 milyon TL ceza

G.Saray, 1 Eylül 2022'de sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui için açılan davayı kaybetti. Norveçli sağ bek, yılbaşında evinde havaifişek patlaması sonrasında gözlerinden yaralanmış ve tedavi masraflarını sarı-kırmızılı kulüp karşılamıştı.CAS'ta görülen dava sonuçlandı… Omar haklı bulunurken, Aslan'ınkarar verildi. G.Saray, 45 gün içinde bu bedeli ödemezse transfer yasağı da geleceği duyuruldu.