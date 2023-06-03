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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Aslan’a Omar şoku! 63 milyon TL ceza

Aslan’a Omar şoku! 63 milyon TL ceza
G.Saray, 1 Eylül 2022'de sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui için açılan davayı kaybetti. Norveçli sağ bek, yılbaşında evinde havaifişek patlaması sonrasında gözlerinden yaralanmış ve tedavi masraflarını sarı-kırmızılı kulüp karşılamıştı. Cimbom, oyuncunun kontratı devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshedince, Omar da durumu FIFA'ya taşımıştı. CAS'ta görülen dava sonuçlandı… Omar haklı bulunurken, Aslan'ın 2 milyon 820 bin 923 Euro (63 milyon 251 bin TL) ve işleyen faizi ödemesine karar verildi. G.Saray, 45 gün içinde bu bedeli ödemezse transfer yasağı da geleceği duyuruldu.

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Aslan’a Omar şoku! 63 milyon TL ceza
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